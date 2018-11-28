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رياضة

عصام الحضري يكشف مصيره من الاعتزال بعد أزمة الإسماعيلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:39 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
محمد سمير
أكد عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، أنه لم يفكر في الاعتزال ولم يحسم بعد موعد إنهاء مسيرته الكروية.

وقال الحضري، صاحب الـ45 عامًا في تصريحات: "فوجئت بالعديد من الرسائل التي تؤكد اعتزالي وأن وكيلي محمد شيحة أكد ذلك، وهو ما لم أفكر به وربما أسيء فهم تصريحات شيحة لأنني لم أسمعها".

وأضاف: "لا أفكر في الاعتزال حاليًا، ومسألة بقائي أو رحيلي عن الإسماعيلي سأناقشها مع مجلس الإدارة في أقرب فرصة".

وكان محمد شيحة مدير أعمال الحضري قد أعلن أن الأخير سيعلن اعتزاله بعد جلسة مع مسؤولي الإسماعيلي ينهي خلالها عقده بالتراضي.

ويملك الحضري صاحب الـ45 عامًا مسيرة حافلة بالإنجازات مع منتخب مصر، كما شارك في بطولة كأس العالم 2018، وأصبح أكبر حارس ولاعب يشارك في تاريخ المونديال.
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