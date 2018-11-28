الأهلي يبرم عقود احتراف مع فريق سيدات اليد لمدة 4 سنوات

أكد رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن إدارة النشاط قررت إبرام عقود احتراف مع جميع لاعبات فريق يد السيدات وذلك تفعيلا لدور الإدارة في إعادة ترتيب المنظومة بالكامل.



وأوضح عبد القادر، أن مثل هذه العقود يتم إبرامها مع لاعبات الفريق من أجل الحفاظ على حقوق النادي واللاعبات في نفس الوقت وتنظيم العلاقة الاحترافية بين الطرفين.



ووقعت لاعبات الفريق الأول لسيدات يد الأهلي على العقود، اليوم "الأربعاء"، في مقر النادي بالجزيرة. وذلك بحضور الكابتن ياسر صلاح، المدير الفني للفريق، وعاطف طه المدير الإداري.



وقال المدير الإداري للفريق، إن العقود أبرمت مع 23 لاعبة في فريق يد السيدات، وتم تقسيم العقود لأربع فئات وفقًا لرؤية المدير الفني وإدارة النشاط الرياضي، على أن تكون مدة التعاقد 4 سنوات مقبلة.