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رياضة

الحلفاوى: فوجئت بمظاهرة في عشق الأهلي من المنشنز

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:41 م
صدى البلد
منار نور
وجه الفنان نبيل الحلفاوى الى جماهير النادى الاهلى بعد خسارته أمس في مباراته أمام فريق نادي المقاولون بهدف مقابل لا شئ لصالح المقاولون، في لقاء جمع الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

غرد " الحلفاوى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، "دخلت على المنشنز.. فوجئت بشبه مظاهرة في عشق الأهلي ودعمه تحتل صفحاته. بحيث بات من المستحيل إعادة نشر كل الكلام الرائع الذي قرأته.

عاش جمهور الأهلي العظيم.. صانع تاريخه وبطولاته وانتصاراته وسر هيبته وقوته ومكانته.
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