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مدير حملة 100 مليون صحة يكشف حجم المستفيدين حتى الآن

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور جمال الشيشيني ، مدير حملة 100 مليون صحة، إنه تم فحص 11 مليونا و830 ألفا، و642 مواطنا حتى الآن ، منذ انطلاق المرحلة الأولي للكشف عن فيروس سي.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن المرحلة الأولى مازالت مستمرة خلال اليومين المقبلين، مطالبا المواطنين بسرعة النزول والاطمئنان على حالتهم الصحية .

وأوضح أن نسبة مشاركة المواطنين زادت بنسبة عالية خلال الأيام الأخيرة من المرحلة الأولى من حملة " 100 مليون صحة " خصوصا في محافظتي الإسكندرية والقليوبية".
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