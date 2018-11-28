مدير حملة 100 مليون صحة يكشف حجم المستفيدين حتى الآن

قال الدكتور جمال الشيشيني ، مدير حملة 100 مليون صحة، إنه تم فحص 11 مليونا و830 ألفا، و642 مواطنا حتى الآن ، منذ انطلاق المرحلة الأولي للكشف عن فيروس سي.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن المرحلة الأولى مازالت مستمرة خلال اليومين المقبلين، مطالبا المواطنين بسرعة النزول والاطمئنان على حالتهم الصحية .



وأوضح أن نسبة مشاركة المواطنين زادت بنسبة عالية خلال الأيام الأخيرة من المرحلة الأولى من حملة " 100 مليون صحة " خصوصا في محافظتي الإسكندرية والقليوبية".

