التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وموناكو

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه موناكو، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بدوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: يان أوبلاك



الدفاع: فيليبي لويس، لوكاس هيرنانديز، ستيفان سافيتش، أرياس



الوسط: توماس بارتي، رودريجو، كوكي، توماس ليمار



الهجوم: آنخيل كوريا، أنطوان جريزمان



وفي المقابل، سيدخل تيري هنري، المدير الفني لموناكو، المباراة بتشكيل يغلب عليه طابع الشباب، جاء كالآتي:



حراسة المرمى: بيناليو



الدفاع: باديشلي، جيمرسون، راجي



الوسط: ناصر الشاذلي، بيانكوني، تيليمانس، جولوفين، ماسينجو



الهجوم: جراندسير، سيلا