بخلاف تورم الساقين.. 5 أعراض خطيرة تدل على الإصابة بداء الفيل

يُعرف داء الفيل باسم الفيلاريات اللمفي، الذي يتسبب به الديدان الطفيلية، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق البعوض، ويتسبب داء الفيل بحدوث تورم في كيس الصفن أو الساقين أو الثديين.
ويُعتبر داء الفيل مرض استوائي مهملًا (NTD)، وهو الأكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم ، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يقدر أن 120 مليون شخص مصابون بداء الفيل حول العالم.
أعراض الإصابة بداء الفيل:
وهناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لداء الفيل هو تورم أجزاء مختلفة من الجسم، حيث يحدث التورم، وتشمل:
1- الساقين
2- الأعضاء التناسلية
3- الثديين
وتعد منطقة الأرجل هي المنطقة الأكثر إصابة، حيث يمكن أن يؤدي تورم وتضخم أجزاء الجسم إلى مشاكل اخرى مثل: الألم وعدم القدرة على التحرك، ويتأثر الجلد أيضًا وقد يتسبب في:
1- جفاف الجلد
2- الحصول على جلد سميك
3- حدوث تقرحات في الجلد.
4- الحصول على جلد أكثر قتامة من المعتاد
5- يعاني بعض الأشخاص من أعراض إضافية ، مثل الحمى والقشعريرة.
ويؤثر داء الفيل بشكل غريب على جهاز المناعة، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة في خطر متزايد للعدوى الثانوية.