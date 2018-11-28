بخلاف تورم الساقين.. 5 أعراض خطيرة تدل على الإصابة بداء الفيل

يُعرف داء الفيل باسم الفيلاريات اللمفي، الذي يتسبب به الديدان الطفيلية، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق البعوض، ويتسبب داء الفيل بحدوث تورم في كيس الصفن أو الساقين أو الثديين.





ويُعتبر داء الفيل مرض استوائي مهملًا (NTD)، وهو الأكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم ، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يقدر أن 120 مليون شخص مصابون بداء الفيل حول العالم.