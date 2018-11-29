برغش: شركات الإصلاح بإمكانها القيام بمشروعات للاستثمار الزراعي

أكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أن ما صرح به وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، بأنه يجب توفير الدعم الكافي للاستثمار في المناطق الريفية هو شيء أسعده؛ خاصةً أن شركات الإصلاح الزراعي لديها رأس مال كبير بالمليارات يستطيع وزير الزراعة أن يعطي أوامره لها بالقيام بمشروعات للاستثمار الزراعي.





وأضاف "برغش"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على وزير الزراعة خلال الفترة المقبلة إعطاء أوامر للجمعية العامة للإصلاح الزراعى؛ كونها لديها أكبر مجزر غير مستغل، بالبدء في تطبيق قرار عدم بيع الدواجن الحية داخل المدن.





وتابع الفلاح الفصيح: أنه يجب أن يتم النهوض بقطاع الإصلاح الزراعى حتى يؤسس بماله الكبير الموجود في البنوك قاعدة زراعية تفيد المستهلك المصرى، مشيرًا إلى أن الجمعيات النوعية للفلاحين يجب أن تكشف عن ما قدمته للزراعة المصرية.