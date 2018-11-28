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أخبار البلد

الشباب.. كلمة السر في نجاح تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
حنان توفيق
حرصت وزارة البيئة باشراك الشباب من مختلف الأعمار بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 : 29 نوفمبر الجارى ايمانا بأهمية الشباب ودورهم الفعال فى حماية الييئة والتنوع البيولوجي لأنهم مستقبل مصر و قوتها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشاركة الشباب من أجل تدريبهم على تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية واكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم فى بناء شخصيتهم وتحفزهم للعمل من أجل الحفاظ علي البيئة وخاصة التنوع البيولوجي.

ودربت الوزارة الشباب المشاركين بالمؤتمر على كيفية التعامل مع وفود المؤتمر واشراكهم فى كافة مراحل التنظيم وتنفيذ عروض تقديمية تعبر عن مدى استيعابهم للموضوعات العلمية المقدمة فى المؤتمر وما اكتسبوه من معلومات تساعدهم فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ليكونوا صورة مشرفه لمصر أمام وفود العالم المشاركة بالمؤتمر.

كما تم تدريبهم على مساعدة الوفود وإرشادهم للقاعات وكيفية مواجهة أى تحديات قد تواجه الحضور .

جديرا بالذكر أن أعمار المشاركين بالمؤتمر تراوحت من ١٦ سنة إلى 30 سنة وتم تقيسمهم إلى مجموعات تختص كل مجموعة بأعمال معينة تتناسب مع أعمارهم وخبراتهم و مؤهلاتهم الدراسية.

وعبر الشباب عن سعادتهم بالمشاركة فى المؤتمر وأنها فرصة حقيقية لهم للتدريب على العمل و معرفة سبل حماية البيئة .
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