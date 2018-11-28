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مكرم محمد أحمد: قطر حملت على عاتقها مهمة إسقاط الدول العربية.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:09 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أيمن سيد
هاجم مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدور القطرى فى المنطقة العربية.

وقال إن قطر تدعم الإرهاب في ليبيا من أجل تقويض الأمن القومي المصري، وتساءل:" لماذا لا تكون قطر محضر خير بعد أن أفاء الله عليها بالخير على غرار الكويت التي أقامت المدارس والجامعات والمستشفيات فى العديد من المناطق العربية الفقيرة، ولهذا ارتفعت قامة أمير الكويت لانه انفق الأموال فى الخير".

واستنكر "مكرم" في حواره مع برنامج "حديث المساء " على فضائية "ام بي سي مصر"، الموقف القطرى الذى أخذ على عاتقه إسقاط الدول العربية وإقامة حكم جديد على رأسه جماعة الإخوان الإرهابية، معلقا:" كان غيرك أشطر".

وضرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مثال بالرئيس الأمريكي السابق أوباما الذى تحالف مع الإخوان، متصورا أنها جماعة معتدلة، مؤكدا أن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية فشل فى ثورة 30 يونيو على يد الشعب المصرى الذى خرج فى مظاهرة لم تحدث من قبل .
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