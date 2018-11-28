مكرم محمد أحمد: قطر حملت على عاتقها مهمة إسقاط الدول العربية.. فيديو

هاجم مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدور القطرى فى المنطقة العربية.





وقال إن قطر تدعم الإرهاب في ليبيا من أجل تقويض الأمن القومي المصري، وتساءل:" لماذا لا تكون قطر محضر خير بعد أن أفاء الله عليها بالخير على غرار الكويت التي أقامت المدارس والجامعات والمستشفيات فى العديد من المناطق العربية الفقيرة، ولهذا ارتفعت قامة أمير الكويت لانه انفق الأموال فى الخير".





واستنكر "مكرم" في حواره مع برنامج "حديث المساء " على فضائية "ام بي سي مصر"، الموقف القطرى الذى أخذ على عاتقه إسقاط الدول العربية وإقامة حكم جديد على رأسه جماعة الإخوان الإرهابية، معلقا:" كان غيرك أشطر".



