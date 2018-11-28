السفارة الإسبانية بالقاهرة: العلاقة بين البلدين تتبلور داخل ألسن عين شمس .. فيديو وصور

افتتحت د. عائشة سويلم رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس فعاليات الندوة الثقافية الأولى للقسم بعنوان "الثقافة وكرة القدم"، تحت رعاية د. منى فؤاد عميد الكلية، بحضور المستشارة الثقافية للسفارة الإسبانية بالقاهرة "مونسيرات مومان" ، و"خوان فيرنانديز" مفوض الدوري الإسباني في مصر، وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة، والطلاب، مؤكدة أن أول قسم تم إنشاؤه لدراسة اللغة الإسبانية في مصر هو قسم اللغة الإسبانية بألسن عين شمس، والذي أنشئ منذ أكثر من ستين عاما، ويضم قرابة 2500 طالب وطالبة مصريين وأجانب.



وأضافت سويلم، أن الهدف من الندوة هو تعريف الطلاب بالدوري الإسباني الذي يدخل في نطاق مهم بالنسبة للثقافة والاقتصاد والسياحة الإسبانية للمصريين ، مشيرة إلى علاقة مصر بإسبانيا ومدى معرفة الطالب المصري بفرق الدوري الإسباني، وارتباطه بكرة القدم الإسبانية بصفة خاصة، والثقافة الإسبانية بشكل عام ، موضحة أن هناك أنشطة مشتركة بين قسم اللغة الإسبانية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.



من جانبها أكدت "مونسيرات مومان"، المستشارة الثقافية للسفارة الإسبانية بالقاهرة، أن العلاقات المتميزة بين البلدين تتبلور من خلال التعاون مع كلية الألسن، مضيفة أن الندوة تأتي بهدف دعم السفارة للأقسام الإسبانية في الجامعات المصرية، والتقرب منهم، لافتة إلى أنه يجري بحث تعميق التعاون بين الدولتين الصديقة على المستوى الثقافي والاقتصادى .



واستعرض "خوان فيرنانديز" مفوض الليجا الإسبانية في مصر تاريخ اللقاءات المصرية والإسبانية على مستوى المنتخبات و الأندية في كرة القدم بوجه خاص ؛ لافتًا إلى انتصار النادى الأهلى نادى القرن الإفريقي على نادى ريال مدريد الإسباني نادى القرن الأوروبي في بداية الألفية الجديدة، كذلك مباريات النادى الأهلى المصري مع فرق إسبانيا المختلفة مثل برشلونة وأتليتكو مدريد ، و تابع حديثة مشيرًا إلى أن الدوري الإسباني لكرة القدم فى السنوات الأخيرة هو الأكثر روعة على مستوى العالم .



وشهدت الندوة العديد من الأسئلة الثقافية التى ألقاها كل من المفوض الرياضي والمستشارة الثقافية على طلاب كلية الألسن، والذين بدورهم أجابوا عن تفاصيل العديد من المدن والأماكن و الأسئلة الثقافية عن عادات وثقافة إسبانيا و أشهر الأماكن بها و أشهر أكلاتها، ونالوا الهدايا التذكارية من الضيوف الأجانب، كمكافأة على إجابتهم الصحيحة، وسط أجواء مبهجة.