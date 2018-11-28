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محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قافلتي تبرع بالدم وسلع مخفضة..صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:08 م
قافلة تبرع بالدم
قافلة تبرع بالدم
محمود زيدان
واصل حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، برئاسة النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، أعمال القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، وذلك فى إطار مبادرة "صحتك تهمنا" التي تقام تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، فى جميع محافظات الجمهورية.

ونظم الحزب قافلة طبية للتبرع بالدم فى مقر بنك الدم بمدينة مطوبس، بحضور الدكتورة فريدة عبده، أمين عام الحزب بمطوبس، حيث توجه عدد كبير من الشباب وطلبة المدارس للتبرع بالدم فى مظاهرة حب شديدة تعبر عن حبهم لوطنهم الكبير مصر، وتم إقناع الطلاب صغار السن بصعوبة شديدة بتأجيل التبرع لحين الوصول إلى السن القانونية للتبرع.

وتبرع العشرات من الشباب والكبار برغبة قوية وفرحة من المتبرعين، مؤكدين استعدادهم للمساعدة بالجهد والعرق فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة" التى تبدأ فى الأول من ديسمبر فى 11 محافظة منها محافظة كفرالشيخ، وتستهدف المبادرة علاج 2 مليون و141 ألف مواطن من أبناء المحافظة فوق سن 18عاما.

كما شهدت قرية زوبع التابعة لمركز الحامول بكفرالشيخ، توفير قافلة سلع غذائية مخفضة ضمن مبادرة "أنت فى عنينا" التى تقام للشهر الثانى على التوالى بمدن وقرى المحافظة بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وذلك تحت رعاية اللواء حسام خليفة سعدة، أمين عام الحزب بالمركز .

وشهدت القافلة نفاذ كميات السلع المطروحة بعد ساعات قليلة من طرحها رغم برودة الجو الشديدة وسقوط أمطار على فترات متتابعة.
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قافلتي تبرع بالدم وسلع مخفضة..صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قافلتي تبرع بالدم وسلع مخفضة..صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قافلتي تبرع بالدم وسلع مخفضة..صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قافلتي تبرع بالدم وسلع مخفضة..صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قافلتي تبرع بالدم وسلع مخفضة..صور
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