هل يصبح ظريف أول وزير معزول في إيران منذ الثورة؟.. تصريح عن غسيل الأموال يفضح حجم فساد النظام.. تفاصيل الاتهامات المقدمة للبرلمان ومصيرها.. قاسم سليماني المدير الحقيقي لوزارة الخارجية

ظريف خالف تعليمات خامنئي بالسكوت عن الفساد

عزل ظريف ممكن ولكن يتطلب محاولة ثانية

الحسابات السياسية لعزل ظريف أو الإبقاء عليه

لكن هل هذا الإجراء قانوني؟

الأسباب الرئيسية للإقالة

أسباب موجة الغضب

قدم نواب التيار الأصولي المتشدد بالبرلمان الإيراني مشروع قانون لإقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المنتمي للتيار الإصلاحي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غسيل الأموال.وبحسب موقع "إيران واير"، إذا نجح الأصوليون في الإطاحة بظريف بعد التصديق على القانون، ستكون هذه المرة الأولى بتاريخ الجمهورية منذ اندلاع ثورة الخميني قبل 40 عاما.قُدم مشروع القانون إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان، والتي ستقرر ما إذا كان سينتقل الطلب إلى مرحلة التصويت، وذلك بعد اعتراف ظريف بأن غسيل الأموال منتشر في إيران وبات حقيقة واقعة، وأن الأشخاص الذين لهم صلات وثيقة بالنظام هم أكبر المستفيدين، وأنهم وراء الهواجس المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة "FATF"، أو مجموعة العمل المالي الدولية، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.نشر مؤلف مشروع القانون حسين علي حاجي دليجاني النص على موقع وكالة أنباء "تسنيم"، مشيرًا إلى المادة 220 من القواعد الإجرائية للبرلمان الإيراني كأساس له.ومع ذلك، هذا الطلب لا أساس قانوني له، لأن المادة الذكورة تشير إلى الميزانية السنوية للحكومة وليس لها أي علاقة بإقالة وزير بالحكومة، ويقول نصها: "ستتولى محكمة التدقيق مسؤولية النظر في الإشراف البرلماني على تنفيذ الميزانية السنوية للبلاد".من المحتمل جدًا أن مؤلف مشروع القانون ليس على دراية جيدة بالنظام الداخلي للبرلمان والقواعد التي تحكم إقالة الوزراء. في هذه الحالة، يجب إعادة صياغة قانون العزل، ويجب على الأقل 10 ممثلين التوقيع عليه مرة أخرى وتقديمه إلى المديرية.لدى البرلمان الإيراني سلطة المضي قدما في إجراءات العزل، حتى إذا لم يمثل ظريف أمامه.يحتوي طلب العزل على 11 سؤالا، ومن بين الأسئلة أو الاتهامات المطروحة هناك 4 رئيسية، توجيه تهمة غسيل الأموال إلى النظام الإيراني، تقصيره فيا اعتقال الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا، وعدم استخدام "قوات المقاومة" في الشرق الأوسط (هي تلك المجموعات في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني)، وتشكيل خطر على القدرات البلاد الدفاعية، حيث تؤذي تصريحاته سمعة إيران وتمنح فرصة للأعداء، خاصة أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر كثيرا بالصمت عندما يتعلق الأمر بالمشاكل والأزمات الداخلية، وبرغم دفاع الرئيس حسن روحاني بأن غسيل الأموال موجود في كل أنحاء العالم وأنه يجب الافتخار بمحاربته.لفت الموقع إلى أنه عادة ما تكون وزارة الخارجية مسئولة عن تصرفات الدبلوماسيين الإيرانين في الخارج ، لكن في السنوات الأخيرة تدخلت كيانات حكومية أخرى في شئون وزارة الخارجية إلى حد أنه قبل وفاته ببضعة أشهر في عام 2017، قال الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني إن تدخل فيلق القدس التابعة للحرس الثوري في المنطقة يمنع وزارة الخارجية من القيام بواجباتها الشرعية.من الناحية النظرية، فإن وزير الخارجية مسئول عن السياسات الخارجية، ولكن في إيران ليس هذا هو الحال دائمًا، ليس وزير الخارجية هو المنوط بالتواصل مع "مجموعات المقاومة" أو العمل كوسيط بينها وبين المسئولين الحكوميين والسلطات الإيرانية ، لكن فيلق القدس، ففي السنوات الأخيرة، لم تلعب وزارة الخارجية أي دور في دعم هذه الجماعات أو في القتال ضد داعش، وبالتالي، لا يستطيع البرلمان أن يطلب من وزير الخارجية - أيا كان - الإجابة عن الأسئلة في هذا الصدد.كذلك، يتم اختيار السفراء حتى لدول مثل العراق ولبنان تحت الإشراف المباشر من الحرس الثوري وفيلق القدس، على سبيل المثال، عمل إراج مسجدي، سفير إيران لدى العراق، لسنوات كعميد في قوة القدس وشارك في مهامه الخارجية، هناك تقارير تفيد بأن سفراء آخرين يتم اختيارهم أيضًا بموافقة الهيئات العسكرية والأمنية التابعة للحرس الثوري وأن جزءًا من مهمتهم يتم تحديده وتعيينه من قبل الحرس، وليس من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية، ومع أخذ هذا في الاعتبار، لا يمكن تصور أن تقوم الوفود الدبلوماسية الإيرانية، بما فيها الوفود الموجودة في أوروبا، باتخاذ إجراءات دون معرفة كاملة من الحكومة أو وزارة الخارجية.يضم مشروع قانون الاتهام الحالي التصريحات التي أدلى بها ظريف قبل 5 سنوات ويضع خططًا لاستجوابه بشأنها أيضًا، في أواخر عام 2013، في الأشهر الأولى التي قضاها كوزير للخارجية، ألقى كلمة أمام تجمع من طلبة الجامعة، أخبرهم فيها: 'الغربيون لا يخافون حفنة من الدبابات والصواريخ، هل تتخيلون أن أمريكا تخاف من جيشنا عندما تستطيع تدمير جميع أنظمتنا العسكرية بقنبلة واحدة؟".منذ الإدلاء بهذه التصريحات، تعرض ظريف للنقد مرارا من قبل المسئولين العسكريين والمتشددين. ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي لضمها في مشروع قانون العزل هو إضافة الوزن إلى القضية المرفوعة ضده.تمنح المادة 89 من دستور إيران البرلمان سلطة عزل أعضاء الحكومة، وإذا تم تصحيح الاقتباس الخاطئ من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه من القانوني تمامًا إخضاعه للتساؤلات في البرلمان أو حتى فصله من منصبه.لكن في ظل هذه الظروف - عندما لا تضع وزارة الخارجية سياسات خارجية مهمة ولا تنجزها - فإن عزل ظريف، وإجاباته المحتملة عن أسئلة البرلمانيين، يمكن أن يجعل الأزمات الحالية في إيران أسوأ، حتى صمته الحكيم يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بهيبة الرئيس روحاني وإدارته.بعد تصريحات ظريف في 11 نوفمبر، كتب محسن مهديان من وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري أنه قبل بضعة أسابيع أثار ظريف نفس النوع من الاتهامات في لقاء خاص مع مدراء الإعلام، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع الذي ذكره مهديان، ولكن في 7 أكتوبر، في مقابلة مع صحيفة "ابتكار"، اتهم النائب الإصلاحي في البرلمان محمود صادقي الأشخاص الذين عارضوا مكافحة غسل الأموال بمحاولة حماية "عدم انتظامهم" في المعاملات المالية.وقال: "وفقًا لإحصائيات نائب الرئيس القانوني، فإن التداول المالي السنوي لاقتصاد إيران يبلغ 150 مليار دولار، من هذا المبلغ ، 100 مليار دولار هي الإيرادات و50 مليار دولار تذهب إلى الواردات، ولأن هذا التداول لا يمر عبر قنوات مصرفية عادية، فإن ذلك يكلفنا 10%، يجب أن ندفع 15 مليار دولار للمرور عبر قنوات غير نظامية، ويشعر بعض معارضي مشروع القانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT) بالقلق من انخفاض النسب المئوية التي يتلقونها".في 12 نوفمبر، عرض بيدرم سلطاني، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية ، تقديراته الخاصة حول تكلفة غسل الأموال في البلاد، وقال على" تويتر" إن 20 تريليون تومان (حوالي 4.8 مليار دولار) يمكن أن تعزى إلى تهريب الوقود وخمسة تريليونات تومان (1.2 مليار دولار) إلى تهريب المخدرات و 10 تريليونات تومان لتهريب البضائع (2.4 مليار دولار) و 10 تريليونات تومان الاقتصاد السري (2.4 مليار دولار).جذبت تصريحات ظريف اهتماما واسع النطاق من سياسي التيار (الأصولي)، ووجهوا إليه كل هذا الهجوم ودعوا غلى التحقيق معه وحتى سحب الثقة وعزله.ولا عجب في ذلك، حيث كل التقارير التي تتحدث عن غسيل الأموال والتهريب في إيران تشير بوضوح إلى الحرس الثوري الإيراني-الذي ينتمي قادته للتيار الأصولي- عبر شركات يملكها من الباطن أو حتى في العلن.