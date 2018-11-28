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رياضة

مصيلحي يعدد مزايا الأجهزة الجديدة في تدريبات الأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي على سرعة الاستجابة وتوفير معدات وأجهزة تدريب حديثة للاستعانة بها في رفع مستويات اللاعبين الفنية والبدنية.

وأشار الى أن الأجهزة الجديدة التي دخلت الخدمة سوف تسهم في تطوير مستويات اللاعبين على كافة المستويات، وأن هذه الأجهزة يتم العمل بها في أكبر أندية العالم، وتمثل آخر ما توصلت إليه وسائل التدريب.

وأضاف مصيلحي، إن توفير أجهزة للقياسات والتدريب على الإرسال وحائط الصد وغيرها، سوف تنعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين، وهو ما يتطلبه الفريق من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.
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