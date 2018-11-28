مع بداية الشتاء.. تعرف على ضوابط المضادات الحيوية حتى لا يموت الأطفال



شهد الشهر الماضي، وفاة 6 أطفال جراء حقن المضادات الحيوية، بسبب الحساسية المُفاجئة، ووصلت الشكاوي لنقابة الصيادلة، حيث تعرضت الحالات لإصابة بحساسية جلد وتورم وإحمرار، واختناق الشعب الهوائية والتحول المفاجئ للمادة الفعالة وهو ما ادي لوفاة بعض الحالات.

ومع بداية موسم الشتاء، وانتشار أمراض الإنفلونزا والحساسية، تلجأ العديد من الأمهات للأطباء، وأغلبهم يوصي بالمضادات الحيوية، وهو ماحذر منه المختصون مؤخراً، وأوصوا بالالتزام بضوابط إعطاء المضادات الحيوية.

ما هي المضادات؟ وتعرف المضادات الحيوية، وفقًا لمكتبة الولايات المتحدة الأمريكية القومية للطب بأنها أدوية قوية تحارب العدوى البكتيرية، ويمكنها إنقاذ الحياة عند استخدامها بصورة صحيحة، لأنها توقف تكاثر البكتيريا أو تقتلها.





نتائج الإفراط لكن تُفقد تأثيرها القوى على البكتيريا فى حالة الإفراط فى تناولها، ما دفع منظمة الصحة العالمية، لإطلاق أبحاث البكتريوفاج كبديل للمضادات الحيوية التى فقدت تأثيرها فى الأعوام السابقة.

تحذيرات طبية ويحذر المحامى الحقوقى محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، من الاستخدام العشوائى غير الجيد للمضادات الحيوية، حيث أنه يؤدى إلى انتشار ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، وظهور أمراض غريبة على المريض، وتنتقل إلى المجتمع.

ضوابط الاستعمال لذلك يجب العمل على الحد من استخدام المضادات الحيوية دون الحاجة إليها، أو دون تشخيص سليم لذلك، أو إجراء اختبارات الحساسية، إذ تؤثر على الكلى ما يسبب الفشل الكلوى، وقد يتعرض المريض كذلك إلى تسمم الجسم، وتعاطى تلك الحُقن يتم فى أماكن كثيرة غير مصرح بها، ويأخذها المريض بشكل عشوائى دون إجراء اختبارات الحساسية" .. يقول فؤاد.



اختبار الحساسية فيما اوضح دكتور محمد حسين، استشاري امراض الباطنة، أنه لابد من الحذر قبل تناول المضاد الحيوي واجراء اختبار الحساسية، مع عدم الحصول علي الحقن بالصيدلية، ولابد الالتزام بروشته الطبيب بعيدا عن وصفات الصيادلة.

الصدمة التحسسية "لاحظنا وجود حساسية من بعض المضادات الحيوية، وإنها ازدادت هذه الأيام، وبدأنا في التقليل من وصف المضادات الحيوية بالاخص للاطفال، مع اشتراط إجراء اختبار الحساسية قبل تعاطي المضادات الحيوية، تجنبا لاعراض الصدمة التحسسية، أو بمعنى آخر حساسية شديدة وهذه الحساسية تتراوح بين أعراض بسيطة كالطفح الجلدى حتى أعراض خطيرة تصل للوفاة"..يقول الطبيب.

منع الصرف العشوائي وطالب "لابد من التوعية بمنع الصرف العشوائي للمضادات الحيوية سواء من قبل روشتات الاطباء او الوصفات التقليدية للصيادلة، لان هناك موروثات خاطئة تحتاج إلى تصحيح بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية خاصة للأطفال دون داع ودون استشارة الطبيب".





نصائح للامهات ونصح الامهات بعدم الانصياع وراء الأطباء، الذين يقومون بكتابة مضادات حيوية شديدة المفعول لأطفال دون سن العام ونصف العام، بهدف سرعة العلاج، لانه يسبب مضاعفات شديدة للطفل، وبالاخص إذا كان لديه حساسية تجاه نوع معين من أنواع المضادات الحيوية، كما أن هناك أنواعا من المضادات الحيوية لا يسمح للطبيب بكتابتها للمريض إلا إذا كان هذا المريض محجوزا داخل المستشفى.

وأيضا الالتزام الاحتياطات المتبعة سواء تناول الطعام قبل أو بعد أخذ المضاد الحيوى، هذا ما يحدده الطبيب على حسب نوع المضاد الحيوى، لأن هناك مضادات حيوية تؤخذ قبل تناول الطعام وأخرى بعد.

دراسة طبية فيما كشفت دراسة طبية امريكية، النقاب عن أن إلحاح بعض المرضى وممارستهم الضغوط على طبيبهم المعالج، قد تدفع به إلى وصف مضاد حيوى دون الحاجة الطبية الحقيقية له هربا من ضغط هؤلاء المرضى، وشعور الأطباء المتزايد بالحرج من إلحاح بعض المرضى بضرورة وصف مضاد حيوى اعتقادا منهم بأهمية فى علاج حالاتهم المرضية بغض النظر عن رؤية الطبيب الطبية.

وأن ما يقرب من نصف المرضى يتناولون مضادات حيوية لا حاجة لهم لها، إلا أنهم يعتقدون أنها تعمل على سرعة شفائهم أسرع من الأدوية التقليدية، وأن 45% من أطباء الأسرة والممارسين العامين، وصفوا مضادات حيوية لمرضاهم على الرغم من عدم إحتياج حالتهم المرضية لهذه المضادات، حيث مارس 90% من المرضى ضغوطا على الأطباء للحصول على هذه المضادات الحيوية وذلك خوفا من عودة الإصابة والعدوى الجرثومية.

