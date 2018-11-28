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ديني

شومان نائبا عن شيخ الأزهر في احتفال سفارة الإمارات باليوم الوطني

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
محمد شحتة
أناب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، لحضور احتفال سفارة دولة الإمارات بمصر باليوم الوطني السابع والأربعين.

وفي تصريح له عقب الاحتفال قال أمين عام هيئة كبار العلماء إن مشاركة الأزهر في الاحتفال تأتي تأكيدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتد عبر تاريخها في مناخ الأخوة الصادقة وتربط بين الشعب المصري وشعب الإمارات الشقيق .

تأتي الاحتفال بمناسبة اقتراب ذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحكام الإمارات المؤسسين، بما يحمله هذا اليوم من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.


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