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أخبار العالم

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:05 م
الرئيس التونسي وولي
الرئيس التونسي وولي العهد السعودي
رويترز
قال مصدر لرويترز اليوم الأربعاء إن تونس ستعلن خلال أيام قليلة عن قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار بفائدة متدنية.

وكان مستشار للرئيس التونسي اليوم الأربعاء الكشف عن اتفاقيات اقتصادية مع المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، ومن بينها اتفاق قرض بفائدة تفاضلية.

يأتي هذا بعد يوم واحد من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتونس.
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