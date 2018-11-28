بعد أزمة غسيل الأموال.. كواليس سيناريو عزل جواد ظريف وزير خارجية إيران

قدم نواب التيار الأصولي المتشدد بالبرلمان الإيراني مشروع قانون لإقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف المنتمي للتيار الإصلاحي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غسيل الأموال.



وحسب موقع "إيران واير"، إذا نجح الأصوليون في الإطاحة بظريف بعد التصديق على القانون، ستكون هذه المرة الأولى بتاريخ الجمهورية منذ اندلاع ثورة الخميني قبل 40 عاما.





وقُدم مشروع القانون إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان، التي ستقرر ما إذا كان سينتقل الطلب إلى مرحلة التصويت، بعد اعتراف ظريف بأن غسيل الأموال منتشر في إيران وبات حقيقة واقعة، وأن الأشخاص الذين لهم صلات وثيقة بالنظام هم أكبر المستفيدين، وأنهم وراء الهواجس المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة "FATF"، أو مجموعة العمل المالي الدولية، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



ونشر مؤلف مشروع القانون حسين علي حاجي دليجاني النص على موقع وكالة أنباء "تسنيم"، مشيرًا إلى المادة 220 من القواعد الإجرائية للبرلمان الإيراني كأساس له.



وقالت الوكالة أن هذا الطلب لا أساس قانوني له، لأن المادة الذكورة تشير إلى الميزانية السنوية للحكومة وليس لها أي علاقة بإقالة وزير بالحكومة، ويقول نصها "ستتولى محكمة التدقيق مسؤولية النظر في الإشراف البرلماني على تنفيذ الميزانية السنوية للبلاد".



واعتبر البعض أن مؤلف مشروع القانون ليس على دراية جيدة بالنظام الداخلي للبرلمان والقواعد التي تحكم إقالة الوزراء. في هذه الحالة، يجب إعادة صياغة قانون العزل، ويجب على الأقل 10 ممثلين التوقيع عليه مرة أخرى وتقديمه إلى المديرية.



وتمنح المادة 89 من دستور إيران البرلمان سلطة عزل أعضاء الحكومة، وإذا تم تصحيح الاقتباس الخاطئ من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه من القانوني تمامًا إخضاعه للتساؤلات في البرلمان أو حتى فصله من منصبه.



وفي هذه الظروف التى تمر بها إيران عندما فإن وزارة الخارجية عندما لا تضع سياسات خارجية مهمة ولا تنجزها - فإن عزل ظريف، وإجاباته المحتملة على أسئلة البرلمانيين، يمكن أن يجعل الأزمات الحالية في إيران أسوأ حتى صمته الحكيم يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بهيبة الرئيس روحاني وإدارته.