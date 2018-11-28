خطة النواب توجه انتقادات للحكومة.. سالم: الخسائر في تزايد.. رئيس الأوقاف: أملاكنا بالحصر الأولي تريليون و37 مليارا و370 مليون جنيه.. ووكيل اللجنة ينتقد الوطنية للإعلام

الحكومة تسبب استياء كبيرا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

خطة البرلمان تخاطب وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة

اللجنة تؤكد على ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي

..وتوصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية

رئيس هيئة الأوقاف:

أملاكنا بالحصر الأولى تبلغ تريليونا و 37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب مصطفى سالم اليوم الأربعاء، بمجلس النواب،استياء من الحكومة، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصياتها بشأن تقرير الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017، كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط.وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستخاطب وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة علي الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادي 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.وجاءت أبرز التوصيات التي لم يتم تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويا وما يترتب علي ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث ترى اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يحدد هذا الربط على أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلي عدم إمكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.وكانت اللجنة قد أوصت في هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر العام سنويا، تتولى إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر، كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر علي كفاءة أداء الهيئات، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على كافة أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة.وكذلك فيما يتعلق باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة لتدبير نفقاتها، حيث أكدت اللجنة علي ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة، وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الهيئات العامة الاقتصادية التي اعتادت الحصول علي مساهمات ومنح وإعانات من الموازنة، تتولى وضع خطة مدروسة ووفق إطار زمني محدد تكون من شأنها وضع التدابير اللازمة التي تحول دون استمرار لجوء هذه الهيئات إلي الخزانة العامة لتدبير نفقاتها، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.وأيضا لم يتم تنفيذ توصية اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي لا تدر عائدا أو تحقق عائدا ضئيلا، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة علي حدة ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.وأوضحت لجنة الخطة أنه لم يتم تنفيذ توصيتها بشأن تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولى حصر وتصنيف هذه الأرصدة والوقوف علي حقيقتها وسبل تصفيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، إن اللجنة توصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية علي جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، حيث تبين للجنة أن عدد 3 هيئات غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية.في سياق أخر أكد سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن إجمالي أملاك الهيئة تبلغ تريليون37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف، وقال "محروس" أمام اللجنة إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها كما تمت إحالة حالة التجاوز لوجود 4 ملايين ونصف المليون جنيه لدى احد عملاء الهيئة بالاسكندرية إلى النيابة الإدارية كما تم حصر الأملاك التي تم الاستيلاء عليها والتعديات على أراضي وأملاك الهيئة للمرة الاولى.وأضاف محروس أنه تم عقد بروتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك المتعدى عليها والتي يتم ازالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات في سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة وهناك منشور لتقنين وضع اليد وازالة التعديات على الأملاك من خلال القوات المسلحة.وأكد رئيس هيئة الأوقاف في كلمته مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه وهناك اطلس خاص بأراضي الاوقاف و بلغت مساحة الأملاك "مباني وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و 391 مترا مسطحا وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و 824 مليونا و95 الف جنيه بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون جنيه.وكشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة بلغ 2.3 مليار جنيه حتى 30/6/2018، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، وباقي المبلغ عبارة عن نزاعات قضائية.وأوضح رئيس الهيئة أنه تم حصر إجمالي المتأخرات وخلال شهرين حصلت الهيئة مبلغ 192 مليون جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة تحذو حذو مصلحة الضرائب والتأمينات، موضحا أن الهيئة حصلت متأخرات من هيئة الأبنية التعليمية، وستحصل علي 54 مليون جنيه متأخرات لدى محكمة النقض خلال الفترة المقبلة، وطلبت لجنة الخطة بيان تفصيلي بإجمالي المتأخرات وما تم سداده منها.وبشأن تحصيل متأخرات الهيئة عن تأجير مزارعها، أوضح ممثل الهيئة أن المتأخرات حاليا علي شركة جنان فقط بنحو 44 مليون، وباقي المزارع ليس عليها متأخرات.وأكد أن الهيئة تقوم بحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة، لافتا إلي أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص الاستغلال الأمثل للأملاك غير المستغلة، وأشار إلي أن الهيئة تقوم بتفتيش دوري ومفاجئ علي جميع المناطق التابعة لها، وأي مخالفات يتم اكتشافها تحول للنيابة، وأن أغلبها مخالفات إدارية.وعن موقف مصنع سجاد دمنهور، أكد رئيس هيئة الأوقاف أن المصنع يعمل بصورة منتظمة حاليا وتم التكليف بإعداد دراسة جدوي عن الاستغلال الأمثل للمصنع وإعادة هيكلته، وحقق المصنع ربحا 4 ملايين جنيه مؤخرا، وقال إن مجلس إدارة الهيئة شكل لجنة استثمارية بشأن الموقف المالي للشركات، وستضع اللجنة التي تضم متخصصين في الاستثمار، الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل، لافتا إلي أن الهيئة لديها سيولة بمبلغ 2 مليار جنيه، منها مليار للخطة الاستثمارية، و400 مليون مصروفات الهيئة خلال السنة، و600 مليون للسندات.ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، حديثه لممثلي الهيئة:"كنتوا بتشتغلوا ازاي قبل كدا، أول مرة تعملوا قاعدة بيانات، وأول مرة تفعلوا التفتيش، وأول مرة تحصروا المتأخرات".كما اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات التي تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها،إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضى التى تم تأجيرها أو بيعها.وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: "على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات فى أملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتى انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات، ورغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنتا من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، و يتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.كما استنكرت اللجنة عدم حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب، ومن جانبه، قال محمد الجبالى، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، ولفت إلى أن هناك مشروعا لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهورى، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة فى 9 محافظات بالكامل، وجارى استكمال الحصر فى باقى المحافظات.وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليونا لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليونا لدى "الحديد والصلب".وأوضح أن الجهات التى عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة فى عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.كما تحدث ممثل هيئة السكة الحديد،عن قيام الهيئة بإجراءات لتعظيم مواردها، موضحا أن الإيرادات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على المتهربين "المزوغين" من دفع التذاكر ولا يلتزمون بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%، ولفت إلى أنه يتم وضع لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وأن هناك تنشيطا كبيرا لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.وتساءل النائب مصطفى سالم، عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة الأقصر)، قائلا: "يعنى عشان تفضى مواعيد تلغى القطر بتاع المواطن الغلبان اللى مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم"، ليعقب ممثل الهيئة، قائلا: "إجمالي عدد القطارات المكيفة 20، وما أُلغي من القطارات المميزة لا يمثل 1 % من الخدمات المقدمة لها، فقبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة فى الأسبوع حاليا أصبحت نحو 900 رحلة، إيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيردات، منها 30 % فقط من الرحلات القصيرة والباقى من الرحلات الطويلة.كما انتقدت لجنة الخطة والموازنة غياب حسين زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اجتماعات اللجنة لمناقشة الحسابات الختامية للهيئة وتوصيات اللجنة منذ توليه قبل عامين وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال ترأسه الاجتماع ان رئيس الهيئة يجب عليه الحضور للرد على أوضاع الهيئة التي تسوء من عام إلى عام.