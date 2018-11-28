الشرطة الإيطالية تعتقل لبنانيا للاشتباه فى تخطيطه لهجوم بمواد سامة

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا اليوم الأربعاء، لبنانيا من أصل فلسطيني للاشتباه فى تخطيطه لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بمنطقة سردينيا.



وقال فيدريكو كافييرو دي راهو رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب للصحفيين: "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة" مضيفا أنه يدعى الحاج أحمد أمين.



واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب أمين، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، اليوم الأربعاء بعد خروجه من منزله في ماكومر حيث أجبرته على النزول من سيارته.



ولم يتسن حتى الآن التواصل مع أمين كما لم تعلن السلطات اسم محاميه.



وقالت الشرطة إنها تراقب أمين منذ شهر سبتمبر بعد إخطار من السلطات اللبنانية التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه الجيش.



وقال مسؤول في الشرطة الإيطالية إن أمين سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نجح في ذلك.