أول تعليق لـ ياسمين الخطيب بعد تعاقدها مع قناة النهار

نشرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب أول تعليق لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تعاقدها على برنامج جديد على قناة النهار.





وقالت "ياسمين" فى تعليقها: "سعادتي كبيرة بالعودة إلى الشاشة، ويُضاعفها تشرفي بالظهور على شاشة قناة "النهار" الساطع نورها بقوة في كل بيت مصري وعربي ، وتحديدًا على برنامجها الأشهر "آخر النهار".. أدعو القدير بقلب يفيض بالأمل والرجاء ، أن يوفقني وفريق العمل، لما يرفعنا إلى حسن ظنكم".



