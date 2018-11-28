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فن

أول تعليق لـ ياسمين الخطيب بعد تعاقدها مع قناة النهار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:21 م
ياسمين الخطيب والدكتور
ياسمين الخطيب والدكتور عمرو الليثي
أحمد إبراهيم
نشرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب أول تعليق لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تعاقدها على برنامج جديد على قناة النهار. 

وقالت "ياسمين" فى تعليقها: "سعادتي كبيرة بالعودة إلى الشاشة، ويُضاعفها تشرفي بالظهور على شاشة قناة "النهار" الساطع نورها بقوة في كل بيت مصري وعربي ، وتحديدًا على برنامجها الأشهر "آخر النهار".. أدعو القدير بقلب يفيض بالأمل والرجاء ، أن يوفقني وفريق العمل، لما يرفعنا إلى حسن ظنكم".

يذكر أن ياسمين الخطيب ستظهر يوم الأربعاء من كل أسبوع لتقديم حلقة تتناول موضوعات الأسرة والمرأة المصرية.
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