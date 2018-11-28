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شادي محمد: مدرب عالمي بدون لاعبين مميزين مش هيقدر يعمل حاجة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
محمد القاضي
علق شادي محمد، كابتن النادي الأهلي سابقا، عن خسارة النادي الأهلي لبطولتين خلال أسبوع واحد، ثم الخسارة في الدوري علي يد المقاولون العرب، قائلا: «حاجه تحزن كل الأهلاوية».

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن جهور النادي الأهلي لم يعتد علي تكرار مثل هذه الخسارات من النادي الأهلي، لافتا إلي أن الخسارات المتتالية للنادي الأهلي تؤكد علي أن هناك خللاً، معقبا: «الخلل يتحمله الجميع».

ولفت كابتن النادي الأهلي سابقا، إلي أن هناك الكثير من الأخبار المتداولة بأن هناك مدربا عالميا قادما لتولي مهمة تدريب النادي الأهلي، معقبا: «مدرب عالمي بدون لاعيبة متميزة مش هيقدر يعمل حاجة».
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