شادي محمد: مدرب عالمي بدون لاعبين مميزين مش هيقدر يعمل حاجة.. فيديو

علق شادي محمد، كابتن النادي الأهلي سابقا، عن خسارة النادي الأهلي لبطولتين خلال أسبوع واحد، ثم الخسارة في الدوري علي يد المقاولون العرب، قائلا: «حاجه تحزن كل الأهلاوية».





وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن جهور النادي الأهلي لم يعتد علي تكرار مثل هذه الخسارات من النادي الأهلي، لافتا إلي أن الخسارات المتتالية للنادي الأهلي تؤكد علي أن هناك خللاً، معقبا: «الخلل يتحمله الجميع».



