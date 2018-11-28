سكاي: فرض الطوارئ فى أوكرانيا يهدد إقامة مباراة أرسنال بالدوري الأوروبي

تصاعد التوتر قبالة الحدود الأوكرانية مع روسيا ما أدى إلى نقل مواجهة فورسكلا وأرسنال بالدوري الأوروبي، ولكن الشكوك مازالت تحوم حول إقامة المباراة يوم الخميس.



الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء نقل مباراة فورسكلا الأوكراني وأرسنال الإنجليزي، إلى العاصمة كييف، بدلا من مدينة بولتافا.



وشبكة سكاي سبورتس ذكرت أن المباراة معرضة للتأجيل بعدما قال النادي الأوكراني إنه لا يسطيع تقديم ضمانات بقدرته على المشاركة في المباراة.



وفرض البرلمان الأوكراني يوم الإثنين قانون الطوارئ في المناطق الحدودية مع روسيا بعد تصاعد التوتر البلدين على خلفية احتجاز ثلاث سفن أوكرانية في بحر آزوف.



