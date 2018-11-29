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تعليم

جامعة القاهرة تنظم ندوة عن إشكاليات ترجمة اللغة العربية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن تنظيم ندوة بعنوان إشكاليات الترجمة من اللغة العربية وإليها تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

وقالت الدكتور شاهندة عزت، مدير مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الندوة تقام بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وأضافت "عزت"، أن الندوة تقام بحضور كل من الدكتور سليمان العطار الأستاذ بقسم اللغة العربية، والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور هبة عارف، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية.

وأردفت أن الندوة تقام يوم الإثنين الموافق السابع عشر من ديسمبر القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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