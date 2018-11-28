كابتن الأهلي الأسبق يطرح روشتة العلاج لمشاكل المارد الأحمر.. فيديو

قال شادي محمد، كابتن النادي الأهلي سابقا، إنه كان هناك بعض الأخطاء الواضحة فى الأهلى وتداركها مجلس الإدارة سريعا، موضحا أن الجميع يقدم النصيحة ويتحدثون كأهلاوية محبين للنادي، وليس هناك أي مصلحة.



وأوضح "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك بعض المشاكل الفنية في النادي الأهلي، متابعا: «أنا ضد أي نغمة تقول جيل بالكامل رحل زي أبو تريكة والنحاس»، مشيرا إلي أن الكابتن محمود الخطيب نجم كبير وأفضل من لعب كرة القدم لكنه اعتزل والأهلي استمر، مؤكدا أنه إذا استمر النادي الأهلي في العيش علي الماضي والعاطفة فلن يخطو خطوات للأمام.



ولفت كابتن النادي الأهلي سابقا، إلي أن حارس النادي الأهلي محمد الشناوي من الحراس المتميزين، مؤكدا أن جميع حراس النادي الأهلي الحاليين مروا بأخطاء وليس الشناوي فقط.

