إعلام القاهرة تقدم مسرحية بعنوان قتل خطأ

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إقامة مسرحية قصيرة بعنوان "قتل خطأ" فى إطار الموسم الثقافي لجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هبة السمرى، القائم بأعمال عميد الكلية.





وأشارت خلود رضا، رئيس اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الإعلام، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن فريق مسرح الكلية المشارك فى المهرجان مكون من ثلاثة عشر فردًا.





وأضافت "خلود"، أن المسرحية ستقام اليوم، الخميس، الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر الجارى على مسرح مدينة الطلبة فى تمام السادسة مساءً ويبدأ الدخول فى الخامسة والنصف ولا توجد تذاكر المسرحية برعاية الشباب فى الكلية ولا يسمح بدخول غير الحاملين للتذاكر.