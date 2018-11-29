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تعليم

مسابقات للشعر العامي والفصحى بطب بيطري القاهرة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:43 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن أحمد مبارك، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، عن تنظيم اللجنة الثقافية بالاتحاد، مسابقات أدبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة الاتحاد هذا العام.

وأوضح "مبارك"، فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المسابقات تتضمن مسابقة للشعر العامي وأخرى للشعر الفصحى، لافتًا إلى تنظيم منتديات ثقافية لطلاب الكلية.

يذكر أن أحمد مبارك، رئيس الاتحاد، أعلن عن زيارات ميدانية لمأوى رعاية الكلاب الضالة أسبوعيًا ابتداءً من شهر يناير 2019 بجانب تنظيم زيارات أخرى لمستشفى العباسية والمستشفى البيطري للقوات المسلحة.
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