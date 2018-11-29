مسابقات للشعر العامي والفصحى بطب بيطري القاهرة

أعلن أحمد مبارك، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، عن تنظيم اللجنة الثقافية بالاتحاد، مسابقات أدبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة الاتحاد هذا العام.





وأوضح " مبارك "، فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المسابقات تتضمن مسابقة للشعر العامي وأخرى للشعر الفصحى، لافتًا إلى تنظيم منتديات ثقافية لطلاب الكلية.



