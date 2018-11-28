فالفيردي يهاجم آيندهوفن بميسي وديمبلي وكوتينيو

أعلن إرنيستو فالفيردي، ومارك فان بومل، مدربا برشلونة وآيندهوفن، تشكيلتهما التي ستخوض مباراة اليوم على ملعب فيلبس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويعود الفرنسي عثمان ديمبلي إلى التشكيلة الأساسية للبلوجرانا بعد فترة من الغياب، كما يدفع فالفيردي بالثنائي فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش العائدان من الإصابة.



وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:



تير شتيجن، سميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، ، فيدال، كوتينيو، ديمبلي، ميسي.



فيما تأتي تشكيلة آيندهوفن كما يلي:



زويت، فيرجيفر، شواب، أنجيلينو، دومفريس، روزاريو، هيندريكس، بيريرو، بيرجوين، لوزانو، دي يونج.



ويحتل الفريق الكتالوني صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، كما يضمن له الفوز التأهل كمتصدر للمجموعة.

