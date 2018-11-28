محافظ القاهرة: تكثيف الحملات الموسعة للتصدي للمخالفات والإشغالات .. تنفيذ قرارات الإزالات فورا لفرض الانضباط .. وإعداد 2466 فريق عمل لبدء حملة 100 مليون صحة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة:

تكثيف الحملات الموسعة للتصدي للمخالفات والإشغالات

تنفيذ قرارات الإزالات فورا لفرض الانضباط

حملة مكبرة بالشرابية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع

انتهاء استعدادات المحافظة لبدء حملة 100 مليون صحة

إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح في 40 منطقة طبية

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الموسعة للتصدي للمخالفات والإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.وأكد المحافظ، خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، ضرورة تنفيذ قرارات الإزالات فورا لفرض الانضباط داخل الشارع القاهري.وفي هذا السياق، أشار اللواء شاكر محمد يونس رئيس حي الشرابية إلى أنه تم شن حملة مكبرة برئاسته بنطاق حي الشرابية وذلك لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع بالتنسيق مع ضباط المرافق وضباط قسم الشرابية وضباط المرور حيث تمت إزالة تاندات مخالفة، وغلق وتحرير محاضر لـ 9 مقاهي داخل نطاق الحي.من جانبه أوضح اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة أنه تم شن مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة وجوبية بالتنسيق مع الإسكان ومندوب الإزالات وقسم شرطة النزهة وشرطة المرافق والإشغالات والمحلات، وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة.في سياق آخر، أعلن محافظ القاهرة انتهاء أجهزة المحافظة من استعداداتها لبدء حملة (100 مليون صحة) لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي تبدأ فعاليتها بالقاهرة في أول ديسمبر المقبل، وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي تشارك فيها 11 محافظة.وأشار المحافظ إلى أن الفئة المستهدفة هي كل مواطن أكبر من سن 18 سنة، ولم يسبق لهم العلاج ويبلغ عددهم في القاهرة حوالي 7 ملايين حالة.وأكد المحافظ أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية علي مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سي في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل والتي تقدم كافة خدماتها بالمجان، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف الوصول للمواطنين في جميع أنحاء العاصمة.وقال إنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة إلى جانب فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في اماكن تم تحديدها، بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والأندية ومراكز الشباب والميادين الكبرى.وأضاف عبدالعال أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الصحة لمتابعة فعاليات المبادرة يوميًا من 8 إلى 10 مساء، وتم تجهيز غرفة عمليات فرعية بـ 40 منطقة طبية برئاسة مدير عام المنطقة لمتابعة سير العمل، كما تم تشكيل 20 فريقا للمرور الميدانى على جميع المناطق لمتابعة سير العمل على مدار ساعات العمل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.