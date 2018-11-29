وزيرة البيئة تترأس الجلسة العامة لمؤتمر التنوع البيولوجي قبل نهايته

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الجلسة العامة، التي انعقدت للمؤتمر، مساء أمس، الأربعاء، بحضور كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي، ورؤساء مجموعتي العمل وممثلي الوفود.





وتناولت الجلسة استكمال إجراءات اعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل، واعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتي ناجويا وقرطاجنة واستعراض عمل فريق الموازنة.





وأكدت فؤاد أن "روح التعاون والتوافق التى تسود الجلسات مكنتنا من اعتماد ما يزيد عن 85% من المسودات؛ من أجل حماية التنوع البيولوجي بالعالم".



