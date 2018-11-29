مواجهة القمة والقاع.. سيراميكا كليوباترا يستضيف الجريح أبو صقل في دوري القسم الثاني اليوم

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه أبو صقل السيناوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا لحسم صدارة مجموعة القاهرة والتغريد بعيدا عن المنافسة مبكرا.





ويسعى أبناء رمضان السيد المدير الفني لـ "سيراميكا كليوباترا" إلى تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة تصدر مجموعة القاهرة لتحقيق حلم الصعود لدوري الأضواء والشهرة، بينما يحاول فريق أبو صقل، الخروج بأي نتيجة إيجابية في ظل الظروف السيئة التي يمر بها هذا الموسم.





ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٢٠ نقطة، بينما جاء أبو صقل متذيلا جدول الترتيب برصيد نقطتين.