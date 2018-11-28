الكناني يتسلح بـ 18 لاعباً لمواجهة الحمام

أعلن ياسر الكنانى، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول قائمة فريق لمواجهة منافسه الحمام غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

عاطف نصحي، فتحي سلامة، أحمد فوزي، عصام نصار، أحمد صالح، محمد إبراهيم، حازم شعيب، محمد نجاتي، عبدالرحمن حسان، مهاب سعيد، محمد فوزي، كريم بدير، عبدالسميع ابراهيم، احمد راشد، عادل فكري ،جلال الشرقاوي ،ماهر العشري ، اسلام سولاري .



