التعليم: بدء تلقي طلبات المشاركة في امتحانات أبناؤنا بالخارج 2 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمشاركة فى لجنة النظام والمراقبة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، وذلك بالمدرسة الفنية المتقدمة بشارع القصر العيني؛ فى إطار الاستعداد للبدء فى أعمال لجنة النظام والمراقبة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" .





وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه على الراغبين فى العمل كأعضاء بلجنة النظام والمراقبة بهذه الامتحانات، طباعة استمارة التقديم وملئها وتقديمها، مع صورة بطاقة الرقم القومي.





وأشارت إلى أنه يمكن لمن يهمه الأمر، التقدم بإدارة "أبناؤنا فى الخارج" بالادارة العامة للامتحانات، يومي الأحد والإثنين القادمين (2 و3 ديسمبر 2018) من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.





ومن المقرر أن يتم اختيار الأعضاء الجدد بناءً على الاختبارات التي ستعقد بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة بالقصر العيني، في المواعيد التي تحددها اللجنة.





ويشترط أن يكون المتقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة على درجة مالية بوزارة التربية والتعليم (ديوان عام الوزارة – المديريات والإدارات التعليمية – المدارس) بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية ، ولا يعمل بأي لجان أخرى بذات الوقت.





وأوضحت الوزارة أن العمل باللجنة سيكون في غير أوقات العمل الرسمية.





جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الدور الأول للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج والذين يدرسون المناهج المصرية بنظام أبناؤنا في الخارج ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019.





وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقًا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.