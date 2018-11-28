مسئول أمني: ضبط عامل المزلقان المتهم بالإهمال في حادث قطار تفهنا العزب بزفتى

أفاد مسئولي أمني بمديرية أمن الغربية مساء اليوم الأربعاء أن ضباط إدارة البحث الجنائي نجحت فى ضبط عامل مزلقان "نفهنا العزب" المسئول الأول عن الإهمال ووقوع حادث تصادم قطار وجرار زراعي بخط السكك الحديدية "بنها - زفتي - السنطة".

وبدأت نيابة مركز زفتي التحقيق مع العامل المتهم بالإهمال والتسبب فى سقوط 4 ضحايا قتل وإصابه 4 مصابين آخرين.



وكانت هيئة سكك حديد مصر قد أعلنت في بيان لها، اقتحام جرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية، مزلقان قرية تفهنا العزب بمركز زفتى المطور بالكم ١٦.٦٠٠ بخط بنها ميت غمر.



وتسبب اصطدام الجرار الزراعي بعربات قطار رقم ٨٢٣ ركاب بنها ميت غمر، إلى وقوع حالات وفاة من بينهم سائق الجرار الزراعى، وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب، وإصابة آخرين من ركاب مقطورة الجرار الزراعي.