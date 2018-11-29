وكيل تعليم الغربية يكرم مديري ومعلمي المدارس المتميزين

كرَّم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، الأربعاء، عددًا من مديري ومعلمي المدارس المتميزين تقديرًا لمجهوداتهم.





وتم توزيع شهادات تقدير لكل من سالم السيد أحمد على مدير مدرسة الطالبية للتعليم الأساسي ، عزت عبد الله عاصم مدير مدرسة حصة برما الثانوية المشتركة، محمد عطية محروس أبو سالم معلم اللغة العربية بمدرسة الطالبية، عبد الوهاب محمد حسنى معلم تاريخ بمدرسة حصة برما الثانوية المشتركة، منى سليمان عازر معلم أحياء بمدرسة حصة برما الثانوية المشتركة، وذلك لجهدهم المبذول في إتقان العمل.





جاء ذلك في إطار حرص الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على تكريم وتشجيع العاملين من القيادات التعليمية والمعلمين بالإدارات والمدارس .





جاء هذا التكريم عقب زيارة "وكيل الوزارة لمدرسة الطالبية للتعليم الأساسي بإدارة كفر الزيات، ومدرسة حصة برما الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية ، وما وجده من تميزهم في الأداء وانتظام وسير العملية التعليمية بمدارسهم.



