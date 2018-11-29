ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الكهرباء يهدد بفصل المسئولين عن التقديرات العشوائية لـ الفواتير

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الشركة الخاصة المكلفة بقراءات العدادات التقليدية، لديها بعض المناطق المحددة، والوزارة لديها باقي المناطق، ولذلك هناك بعض الأخطاء التي تسعى الوزارة لحلها بشكل دقيق وواضح للجميع من خلال العمل على تقديم البلاغات من المستهلكين والمراجعة الفورية لها.

ودعا شاكر، من خلال تصريحه لـ"صدى البلد"، كل من لديه بلاغ حول أخطاء الفواتير التقدم به للوزارة، للعمل على حله، وردا على ما يتردد أن هناك مناطق كاملة يتم تقدير القراءات جزافيا دون قراءة للعدادات ودون الاعتداد بشكاوى المستهلكين ويكون بالفواتير أخطاء كبيرة، قال: "هاتوا دليل حقيقى، وإحنا نراجع الأخطاء، وسأفصل المسئول عن ذلك فورا".

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الشبكة المتسخدمة حاليًا أنشئت خلال فترة الستينيات، ولذلك نسعى لزيادة الشبكات بعد تطويرها وإعادة التغذية الكهربائية.
loading...

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات..فيديو

حكيم يحتفل بعيد ميلاد نجله

الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور

إسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا

حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة

صحف فرنسا تحتفل بفوز سان جيرمان على ليفربول

ليفربول محمد صلاح مهدد بالخروج من دورى أبطال أوروبا

3 وصفات ذهبية لعلاج حموضة المعدة الشديدة بديلة للفوار

مفاجأة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

المنتخب المصري يتقدم عالميا لـ56 ويتراجع أفريقيا لـ8 خلال تصنيفات الفيفا

صحيفة بريطانية تكشف أسباب فشل قمة العشرين في الأرجنتين

قرار جمهورى بالموافقة على الإعفاء المتبادل بين مصر وإندونيسيا من تأشيرات الدخول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟