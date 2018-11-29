وزير الكهرباء يهدد بفصل المسئولين عن التقديرات العشوائية لـ الفواتير

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الشركة الخاصة المكلفة بقراءات العدادات التقليدية، لديها بعض المناطق المحددة، والوزارة لديها باقي المناطق، ولذلك هناك بعض الأخطاء التي تسعى الوزارة لحلها بشكل دقيق وواضح للجميع من خلال العمل على تقديم البلاغات من المستهلكين والمراجعة الفورية لها.



ودعا شاكر، من خلال تصريحه لـ"صدى البلد"، كل من لديه بلاغ حول أخطاء الفواتير التقدم به للوزارة، للعمل على حله، وردا على ما يتردد أن هناك مناطق كاملة يتم تقدير القراءات جزافيا دون قراءة للعدادات ودون الاعتداد بشكاوى المستهلكين ويكون بالفواتير أخطاء كبيرة، قال: "هاتوا دليل حقيقى، وإحنا نراجع الأخطاء، وسأفصل المسئول عن ذلك فورا".



وأشار وزير الكهرباء إلى أن الشبكة المتسخدمة حاليًا أنشئت خلال فترة الستينيات، ولذلك نسعى لزيادة الشبكات بعد تطويرها وإعادة التغذية الكهربائية.