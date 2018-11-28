مدير معرض إيدكس: وزيرة الدفاع الفرنسية تترأس وفد بلادها..فيديو

قال حسن بكر مدير معرض ايدكس بمصر، إن وزيرة الدفاع الفرنسية ستترأس وفد بلادها بمعرض edex -2018 للمُعدات والصناعات العسكرية.



وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك 9 وزراء دفاع و 53 دولة يشاركون فى المعرض.



وأشار إلى أن المعرض يضم طائرات مقاتلة ومدرعات وقطع تسليح و معدات عسكرية كما أن المعرض يضم أكبر موردى ومصنعى الأسلحة على مستوى العالم.



وكشف أن هناك حوالى 10 آلاف زائر، وأكد أن المعرض يعتبر الأقوى فى أول انطلاقة له.



وفى نفس السياق أكد أن المعرض فرصة للإستفادة من الشركات العالمية لتقديم مستوى عالى من تصنيع الأسلحة، وأوضح أن مصر الان لديها إدارة قوية لتنظيم أول معرض للمعدات العسكرية.

