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اللجنة الرياضية بحزب الوفد تعقد اجتماعها الأول..صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
عقدت اللجنة الرياضية بحزب الوفد اجتماعها الأول وذلك بحضور كل من فيصل الجمال أمين صندوق الحزب و هشام يكن، علاء الوتيدى ،حسام الغرباوى ،عماد يونس، أكرم عبد الغنى، المعلق الرياضي محمد السباعى.

إضافة إلى حضور الدكتور عبداللطيف صبحي،محمد الاتربى ،أحمد عبدالله ،عماد زكى، كما حضر عباس حزين،عبدالعظيم الباسل أعضاء الهيئة العليا، ممدوح دسوقي مدير المركز الإعلامي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الأنشطة والفعاليات التي سوف تقوم بها خلال الفترة القادمة والتي تهتم بالشارع الرياضي المصري .
اللجنة الرياضية بحزب الوفد تعقد اجتماعها الأول..صور
اللجنة الرياضية بحزب الوفد تعقد اجتماعها الأول..صور
اللجنة الرياضية بحزب الوفد تعقد اجتماعها الأول..صور
اللجنة الرياضية بحزب الوفد تعقد اجتماعها الأول..صور
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