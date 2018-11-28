إيمان سليم: فتاوى أكل الكلاب والقطط تهدد المواطن المصري

قالت الإعلامية إيمان سليم، إن هناك العديد من الأقاويل والتصريحات الخاصة بتصدير القطط والكلاب، حيث أكدت وزارة الزراعة أن الدين يحرم والإنسانية تجرم تصدير الحيوانات كطعام للدول التي تتناول لحومها.



وأوضحت إيمان خلال تقديمها برنامج "صوت الناس" المذاع علي فضائية المحور، أن هناك أقاويل جديدة علي لسان الشيوخ، تتحدث عن إمكانية أكل لحوم القطط والكلاب وخلافها من الحيوانات، بالإضافة لرفع تحريم أكل هذه الحيوانات.



وتابعت، أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أكد أنه لا حاجة لطرح قضية أكل لحوم الكلاب والقطط، التي أصبحت مسألة تثير اللغط المجتمعي، حيث أن الشريعة الأسلامية تراعي الذوق العام وما تقبله النفس البشرية السوية.



وأشارت ، إلى أن مصر ليست الدولة التي تقوم بتصدير لحوم القطط والكلاب، مؤكدا أن تلك الفكرة لا يمكن أن تخرج من قلب أي مواطن مصري أيا كان منصبه أو وضعه داخل الدولة.



وأضافت، أن اللغط المجتمعي الذي حدث نتيجة فتوي بعض الأئمة التي ترفع التحريم عن أكل لحوم الكلاب والقطط وخلافها من الحيوانات، تؤثر على تفكير المواطن المصري وتمثل خللا داخل معتقداته وسلوكه الذي تربى ونشأ عليه.



ونوهت إلى أن الأطفال قد يصابون بطابع دموي نتيجة هذه الفتاوى، حيث يصبح من البسيط لديهم تعذيب الحيوانات وقتلها.