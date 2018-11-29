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اقتصاد

مي عبد الحميد: 75 ألفا سددوا مقدم شقق الإعلان العاشر 900 مليون جنيه

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن عدد الحاجزين لوحدات الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى بداية الأسبوع الجارى، والذى تجاوز 75 ألف حاجز لـــ60 ألف شقة بــ 7 مدن جديدة هى: "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، والغردقة".

وأضافت "عبد الحميد"، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن قيمة مبالغ مقدم الحجز التى تم سدادها تجاوز 900 مليون جنيه تقريبًا، بمتوسط 12 ألف جنيه لكل حاجز بين 10 آلاف جنيه مقدم الوحدات نموذج الغرفتين وصالة 75 مترًا مربعًا، و14 ألف جنيه مقدم الشقة نموذج 3 غرف وصالة 90 مترًا مربعًا.

يذكر أن الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان طرحت الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" مطلع الشهر الجارى، على أن يتم تسليم الوحدات للمستحقين خلال 30 شهرًا.

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