التفاصيل الكاملة لضبط وتكسير 43 قطعة أثار مزيفة في أطفيح..صور

قامت لجنة من خبراء وزراة الأثار بناءا علي طلب النيابة العامة وموافقة الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،بمعاينة مضبوطات القضية رقم 3212 لسنة 2018 إداري أطفيح،والتي كانت داخل جوال بلاستيكي كبير ملون تم ضبطه مع أحد الأشخاص تم الإشتباه فيه،وقدمت اللجنة تقريرها إلي النيابة العامة.



اللجنة جاءت برئاسة إيهاب محمد علي مدير إدارة الأحراز،وضمت في عضويتها كل من حسن محمد أمين مدير المخازن الفرعية والبعثات بالقاهرة والجيزة،ومفتش أثار أول بإدارة المضبوطات الأثرية دهب فتحي محمد وهشام حمدي سامي وهالة سلامة بيومي



وبلغ عدد المضبوطات 43 قطعة،منها21 تمثال في وضع المومياء مختلفة الأشكال والأحجام وأحدها فاقد الجزء السفلي،والبعض منها مكسور إلي جزئين،وعلي بعضها أكاسيد الألوان،وعلي ال 21 تمثال من الأمام بعض العلامات والنقوش التي تشبه الهيروغليفية ما عدا قطعة واحدة فقط،ويبلغ إرتفاع أكبر التماثيل 38 سم تقريبا وأصغرها 14 سم تقريبا،وجميع التماثيل مصنوعة حديثا من مواد حديثة من الجبس والأسمنت وأكاسيد ألوان مختلفة وجميع ال21 تمثال غير أثري.



و12 تمثالا مختلف الأحجام من معدن ركيك أصفر اللون في وضع المومياء،وعليهم من الأمام ومن الخلف بعض العلامات التي تشبه الهيروغليفية،وجميع التماثيل عاقدا يديه علي صدره ممسكا بهما شيئا ما،ويبلغ إرتفاع أكبر ال 12 تمثال 12 سم تقريبا وأصغرهم 6 سم تقريبا وجميع التماثيل غير أثري.



وتمثال بهيئة ثالوث مقدس يقف علي قاعدة مستطيلة الشكل كتقليد لأحد الملوك،وعلي جانبي التمثال تصوير لبعض المعبودات وعلي اليسار من الأعلي وعلي القاعدة من الأمام وعلي الظهر بعض العلامات التي تشبه الهيروغليفية،وتبلغ أبعاده 26*15 سم تقريبا،والتمثال مصنوع حديثا من مواد حديثة عبارة عن جبس وأسمنت وأكسيد لون أسود وهو غير أثري.



تمثال جالس في وضع القرفصاء علي قاعدة مستطيلة حليق الرأس ممسكا بين يديه ما يشبه الناووس وبدخله تمثال بهيئة أدمية وعلي مسند الظهر ودائر القاعدة بعض العلامات التي تشبه الهيروغليفية ويبلغ إرتفاعه 30 سم تقريبا،وهو مصنوع من مواد حديثة عبارة عن جبس وأسمنت وأكسيد لون أسود وهو غير أثري.



وتمثالان في وضع الجلوس في وضع تعبدي علي قاعدة شبه مثلثة فاردا يديه علي ركبتيه،ويرتديان ما يشبه باروكة الشعر المستعار وعلي الرداء من الأمام بين يديه وعلي دائر القاعدة بعض لعلامات التي تشبه الهيروغليفية،وإرتفاع كل من التمثالين 25 سم تقريبا،وهما مصنوعان حديثا من مواحد حديثة عبارة عن جبس وأسمنت وأكاسيد أوان أسود وأحمر وأصفر وهما غير أثريين.



وتمثال جالس علي كرسي العرش أصفر اللون بهيئة أدمية ومصنوع من مواحد حديثة تتضمن لدائن وبلاستيك وبوليستر وهو غير أثري،وتابوتان بغطاء علي شكل هيئة أدمية في الوضع الأوزيري ومصنوعان من مواد حديثة عبارة عن جبس وأسمنت وأكاسيد ألوان وهما غير أثريين،وتمثال بهيئة أدمية تقليد للمعبود أوزير يرتدي التاج الريشي ومصنوع من واد خديثة تضم لدائن وبلاستيك وأكاسيد ألوان وهو غير أثري.



قطعة بيضاوية علي هية جعران أسود اللون عليه علامات تشبه الهيروغليفية،ومصنوع من الجبس والأسمنت والأكاسيد اللونية وهو غير أثري،وأسورة من معدن أصفر اللون وعليها علامات تشبه الهيروغليفية وهي من معدن حديث أصفر والأسورة غير أثرية.



وإنتهت اللجنة في تقريرها إلي أن جميع المضبوطات قطع حديثة الصنع من مواحد حديثة مختلفة،وما ورد عليها من علامات ونقوش مقلدة مكتوبة بطريقة خاطئة ولا تؤدي إلي معني،كما أن النسب التشريحية والسمات الفنية بها أخطاء واضحة في التنفيذ وغير منطقية،وعليه فإن جميع المضبوطات غير أثرية ولا تخضع لقانون حماية الأثار.



وأوصت اللجنة بإعدام المضبوطات منعا من تداولها مرة أخري،وقامت اللجنة بعد الإجراءات القانونية اللازمة وأمام وكيل النائب العام بتكسير التماثيل إلي قطع صغيرة جدا،وإخفاء معالم المعدني منها،وذلك منعا لتداولها.