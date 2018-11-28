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أخبار العالم

CIA: البيت الأبيض لم يمنع هاسبل من حضور جلسة مجلس الشيوخ

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:28 م
جينا هاسبل
جينا هاسبل
رويترز
أكد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " CIA" أن البيت الأبيض لم يمنع مديرة المخابرات جينا هاسبل من المشاركة في جلسة اليوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب في اليمن والعلاقات مع السعودية.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة تيموثي باريت في بيان: "القول إن أي شخص أبلغ المديرة هاسبل بعدم حضور جلسة اليوم غير حقيقي".

وشكا بعض أعضاء مجلس الشيوخ، من غياب هاسبل عن الجلسة.
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