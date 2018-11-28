حملات لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات طلاب مدارس بالمحلة..صور

كلف اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية اليوم العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور بالغربية بشن حملات وإجراء تحاليل مخدرات لسائقي سيارات طلاب مدارس بالمحلة الكبري .



جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية الدائم في الحفاظ على حياة السادة المواطنين وأبنائهم من طلاب المدارس .



كما أوضح "حسونه " أن الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة حوادث أتوبيسات المدارس الخاصة بنقل أبنائنا الطلاب من والى المدارس على مستوى مدارس مدينة المحلة الكبرى وعليه وفى ضربة استباقية وجه سيادته بالقيام بحملات تحليل المخدرات لسائقي الاتوبيسات التابعة لعدد من المدارس .



وباشر مدير الامن تدشين الحملة تحت قيادة المقدم فادي ملاك مدير إدارة مباحث المرور والرائد محمود أبوالمكارم رئيس مباحث قسم مرور المحلة وبحضور مندوبين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بالانتقال لمدرسة جلورى الخاصة فتم عمل اجراء لتحليل المخدرات على سائقي مدرسة جلورى الخاصة بطريق "المحلة – المنصوره " .



