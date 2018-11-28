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محافظات

فحص 1251 بطاقة تموينية بالأقصر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:46 م
بطاقة تموينية
بطاقة تموينية
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن وصول 1251 بطاقة تموينية جار فحصها وتسليمها إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

وأضاف "صلاح"، أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة، يتطلب صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أى من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة، لاستخراج بدل تالف أو فاقد هى صورة بطاقة الرقم القومى، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وايصال كهرباء حديث.
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