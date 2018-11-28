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أخبار البلد

أبو سعدة: طالبنا بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية وتقديم قانون وزارة التضامن

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة شكلت لجنة ودرست قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 وقامت بعمل تعديلات على هذا القانون. 

وأضاف حافظ أبو سعدة في تصريح لـ" صدى البلد" أن المنظمة طالبت بإلغاء قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 وأن تقدم الحكومة مشروع قانون وزارة التضامن الذي أعد سنة 2014

وقال أبو سعدة إن منظمات المجتمع المدني مستعدة للحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات على القانون كما طالبنا فى الاجتماع الأخير لقاء وزيرة التضامن وأيضا عرض مقترحاتنا على السيد رئيس الجمهورية.


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