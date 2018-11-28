الوزراء يكشف أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ .. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018 في غاية الأهمية لأنه يعقد قبل شهرين من تولي مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي، موضحا أن المؤتمر سيعقد في مدينة شرم الشيخ ويحضره أكثر من 30 وزيرا في مجال الاستثمار والاقتصاد و6 رؤساء دول.



وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن مصر مستعدة لهذا المؤتمر، الذي يعتبر فرصة كبيرة لكافة المستثمرين المصريين.



وتابع:" كل دولة مشاركة في المؤتمر تأتي ومعها حقيبة كاملة تتضمن كافة فرص الاستثمار المتاحة لديها، وستقوم كل دولة بتعريف كافة المشاركين على فرص الاستثمار المتاحة، كما ستقوم مصر بعرض فرص الاستثمار بها لكافة الدول الأفريقية والأوروبية، ويحضر المؤتمر ممثلو المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي".

