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وكيل الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:43 م
وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي
شمس يونس
استقبل أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفد الاتحاد الأوروبي والذي يمثله ماوريتسيو جاكيرو ملحق دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من لوسيا أوليفيرا مدير منظمة العمل ضد الجوع في مصر، وكريم محمد مدير البرنامج، وهيثم عبد العظيم مدير المشروع ممثلًا عن الشبكة العربية للبيئة والتنمية، وذلك فى اطار الزيارة الخاصة بوفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ مشروع جراسب مصر (GRASP Egypt) في محافظة الأقصر.

ناقش الحضور آليات تنفيذ المشروع، من حيث ضرورة وجود تنسيق مع الجهات الحكومية.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الوزيرة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتفعيل الدائم لدور التضامن الاجتماعى فى النهوض بالمجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا وذلك بالشراكة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الغير حكومية، وبناء على التوجيه الدائم من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 


الجدير بالذكر أن مشروع جراسب مصر (GRASP Egypt) ممول من الاتحاد الأوروبي، وقائم على تنفيذه منظمة العمل ضد الجوع بالشراكة مع الشبكة العربية للتنمية والبيئة، والذي يهدف الى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق المنظمات غير الحكومية في المجتمعات الأكثر فقرًا من خلال تمكين المجتمع المدني المحلي، وعن طريق دعم النسيج الاجتماعي للمجتمعات الريفية شبه الحضرية الضعيفة المعرضة للخطر.
وكيل الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. صور
وكيل الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. صور
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