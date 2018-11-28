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بعد إلغاء المركزي آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج.. طارق عامر: نستهدف تدفق رؤوس الأموال للسوق المصرية مباشرة.. وخبير: القرار يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:26 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد صبيح و محمد يحيى
  • إنهاء آلية تحويلات المستثمرين للخارج 4 ديسمبر المقبل
  • محسن الخضيري: 
  • القرار يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن "قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع".

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي جاء بعد وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية "قرب مستوى 45 مليار دولار"، سيسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر دون الدخول ضمن آليات تنظيمية ما سينعكس إيجابيا على سهولة وسيولة حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.

وتوقع محافظ البنك المركزي أن يأتي القرار بآثار إيجابية على الاقتصاد ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ سنوات قليلة، مشيرا إلى أن القرار كان مخططا له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة 4 ديسمبر المقبل على أن تتعامل الاستثمارات دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" يرجع إلى توافر الدولار في القطاع المصرفي بما يسمح بتيسير خروج المستثمر الأجنبي وتحويل أمواله دون قيود.

وأضاف الخضيري لـ صدى البلد، أن البنك المركزي المصري فعل هذه الآلية في عام 2013 لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة وأيضا أذون وسندات الخزانة.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن قرار إنهاء آلية البنك المركزي تحويل أموال المستثمرين الأجانب تنعكس على الثقة في مرونة الاقتصاد المصري حول آليات دخول وخروج العملة الصعبة، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي عزز خزانات البنوك بالدولار والقضاء على السوق السوداء.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).

وأضاف المركزي المصري، في بيان، أنه في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج و أدى تحرير سعر الصرف بعد عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي ، وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
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