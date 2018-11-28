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الحكومة: تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية إلكترونيا يحد من غسيل الأموال

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:39 م
نادر سعد
نادر سعد
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة التجريبية من قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا بدأ تنفيذها تجريبيا في المبالغ التي تزيد على 100 ألف جنيه، واعتبارا من يناير 2019 سيطبق القرار على المبالغ التي تقل عن 100 ألف جنيه وستكون وسيلة التحصيل الوحيدة في الجمارك والضرائب هي الدفع الإلكتروني.

وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية  ببرنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن الدولة تسعى إلى التحول للدفع الإلكتروني للمستحقات الجمركية والضريبية وذلك من أجل مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والحد من مخاطر السرقات .

وتابع:" هناك علاقة طردية بين نسبة المدفوعات غير النقدية وتقدم الدول، وعلى سبيل المثال 90% من المدفوعات في أستراليا تتم بطرق إلكترونية، ومصر حريصة على التحول إلى طرق الدفع الإلكترونية".
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الحكومة: تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية إلكترونيا يحد من غسيل الأموال
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