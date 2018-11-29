إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة برئاسة المهندس صلاح مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود.





وأسفرت الحملة بقري "جعيف - النقراش - حوض فارس بزمام مجلس قرية النبيرة"، عن ضبط 35 حالة بناء مخالف وتعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 7616 مترًا متنوعة ما بين " أسوار بالطوب الأبيض ، ومبانٍ مخالفة"، حيث تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية بإيتاي البارود.





وأكد المهندس صلاح مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحملة بدأت من أول أمس، وستستمر حتى شهر ديسمبر المقبل تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين؛ تأكيدًا على هيبة الدولة وللحفاظ على الرقعة الزراعية.





وأشار إلى أن الحملة تمكنت خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين من إزالة 91 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأراضي ملك الدولة بمجلس قرية صفط الحرية، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة حتى الشهر المقبل طبقًا للجدول الزمني المحدد لمحافظة البحيرة.





وشارك بالحملة خالد الحناوى، نائب رئيس المدينة، ومبروك قنديل، مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، وأيمن الصاحى رئيس مجلس قرية صفط الحرية، وفؤاد وهبة، رئيس مجلس قرية النبيرة.



