ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:13 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
جمالات الدمنهورى
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة برئاسة المهندس صلاح مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود. 

وأسفرت الحملة بقري "جعيف - النقراش - حوض فارس بزمام مجلس قرية النبيرة"، عن ضبط 35 حالة بناء مخالف وتعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 7616 مترًا متنوعة ما بين "أسوار بالطوب الأبيض، ومبانٍ مخالفة"، حيث تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية بإيتاي البارود.

وأكد المهندس صلاح مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحملة بدأت من أول أمس، وستستمر حتى شهر ديسمبر المقبل تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين؛ تأكيدًا على هيبة الدولة وللحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن الحملة تمكنت خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين من إزالة 91 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأراضي ملك الدولة بمجلس قرية صفط الحرية، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة حتى الشهر المقبل طبقًا للجدول الزمني المحدد لمحافظة البحيرة.

وشارك بالحملة خالد الحناوى، نائب رئيس المدينة، ومبروك قنديل، مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، وأيمن الصاحى رئيس مجلس قرية صفط الحرية، وفؤاد وهبة، رئيس مجلس قرية النبيرة.

إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
إزالة 126 حالة تعد على الأراضي بالبحيرة ..صور
loading...

ترشيحاتنا

حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات

مصرع وإصابة 15 في حادث بالوادي الجديد

وزارة التجارة: لا يجوز فرض أي حظر مطلق على الاستيراد

شادي محمد يفجر مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

شاهد.. مزلقان الموت بالمنوفية راح ضحيته العشرات لعدم وجود عامل مسئول

توتنهام يصارع على بطاقة العبور بهزيمة إنتر ميلان في دوري الأبطال ..فيديو

الأشعة تحدد مدة غياب نجم هجوم الأهلى عن الملاعب

8 معلومات عن ملكة جمال روسيا زوجة ملك ماليزيا

جهاز تنمية المشروعات: إقامة معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة في إيطاليا قريبا

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

مفاجأة.. الزمالك يرفض دفع 30 مليون جنيه في مدافع سموحة

العربية للتصنيع تكشف الهدف من توجيهات السيسي لتطوير الهيئة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

فيديو

العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟