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برلمان

برلمانية: خطورة التدخين زادت بعد زيادة أعداد النساء المدخنات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
الدكتورة إليزابيث
الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أسامة علي
أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع مكافحة التبغ الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكدة أن هناك دورا مجتمعيا كبيرا لمكافحة التدخين يبدأ من الأسرة لأن الأبناء يتبعون آباءهم.

وأكدت "شاكر"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التدخين ازداد خطورة على المجتمع المصري بعد زيادة أعداد النساء المدخنات، إضافة إلى تغير ثقافة المجتمع والاحترام المتبادل، حيث إن الأبناء أصبحوا يشربون السجائر أمام آبائهم، مضيفة: "بلدنا بقت تدخن بشراهة". 

وطالبت عضو لجنة الصحة، برفع أسعار السجائر إلى أكبر قيمة ممكنة حتى يفكر المدخنون كثيرا قبل شرائها، إضافة إلى التوعية الصحية والمجتمعية بخطورة التدخين على الصحة والاقتصاد. 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي صباح أمس، الأربعاء، عن إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030"، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ في جمهورية مصر العربية 2018 - 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأمانة الاتفاقية الإطارية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
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